Top 50 allenatori, una classifica che sorprende: Italiano meglio di Pioli

La rivista inglese FourFourTwo ha stilato la classifica dei top 50 allenatori del momento e le scelte discutibili non potevano mancare

Juric, Sarri e Allegri

Avanzando ancora scopriamo che FourFourTwo ha inserito Maurizio Sarri al 34esimo posto, al di sotto di Ivan Juric (32esimo). Massimo rispetto per il tecnico del Torino, ma Sarri ha riportato la Lazio in Champions League (passando anche il girone) e concluso un campionato al secondo posto, andando oltre le più rosee aspettative. Finito qui? No, poiché al 30esimo posto troviamo Massimiliano Allegri, battuto da... Tite. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si assesta alla 28esima posizione, superato da Vincenzo Italiano al 21esimo posto.