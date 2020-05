Theo Hernandez si fa biondo: il nuovo look scatena l’ironia sui social

MILAN NEWS – La quarantena deve aver stuzzicato la fantasia di Theo Hernandez, che ha deciso di tingersi i capelli di biondo, cambiando completamente il suo look. Il terzino francese ha postato una foto sul suo profilo Instagram che di certo non è passata inosservata. Il suo ex compagno di squadra Marcelo ha espresso parere positivo scrivendo “Theo sei bello”, mentre Lucas Biglia ha dimostrato di non aver apprezzato questa novità ironizzando “Sei il fidanzato di Castillejo“.

Commenti scatenati dopo una domanda rivolta dallo stesso Theo ai suoi followers: “Si o no?”. Altri hanno semplicemente commentato “Basta che corri come prima”. Pareri contrastanti dunque, e voi cosa ne pensate? Ecco il post.