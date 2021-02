Roma, El Shaarawy insegue e ferma un ladro: voleva rubargli l’auto

El Shaarawy insegue e ferma un ladro: voleva rubargli l’auto

Disavventura a lieto fine oggi pomeriggio per l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy. L’ex Milan ha inseguito e fermato un pregiudicato cileno che gli aveva sfondato il lunotto dell’auto. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il calciatore, da poco rientrato alla Roma, non ci ha pensato due volte: ha rincorso e bloccato un ladro che in via Sudafrica aveva infranto il lunotto posteriore della sua auto per rubare all’interno dell’abitacolo. Il pregiudicato cileno di 35 anni che è stato poi arrestato per furto aggravato.

SPEZIA-MILAN, I CONVOCATI DI ITALIANO: ASSENTI IN 5>>>