“La chiamano Padre Pioli per i miracoli?”. Il siparietto con le Iene | VIDEO

Emanuel Csmin Stoica è un ragazzo disabile che fa parte del cast de Le Iene, programma satirico di Mediaset. 'Un disabile politicamente scorretto', così viene chiamato. Il ragazzo ha incontrato Pioli fuori dai cancelli di Milano: "Ma lo chiamano Padre Pioli perché fa i miracoli?". Il mister risponde: "No, non mi sembra". Allora, il finto tifoso rincara la dose: "Però lei è un po’ miracolato, è ancora qui! Speriamo che la caccino". Pioli, allora, risponde mentre risale in macchina: "Dici? Speriamo di continuare…". Anche Simone Inzaghi è stato 'vittima' di Emanuel. Ecco il video su X.