Newcastle, il piano per battere il Milan: portare allo stadio… un pupazzo

Nel 2021, infatti, il centravanti rossoneri rivelò, in un'intervista, quale fosse la sua più grande paura. Giroud parlò di un pupazzo chiamato Alf, il quale lo aveva spaventato per lunghi tratti della sua infanzia. Ironicamente, ma non sappiamo quanto, i tifosi dei Magpies si sono chiesti se qualcuno potesse portare al St. James Park ben 40.000 pupazzi di Alf. Insomma, Giroud sembra avvisato.