Mondiali, da fragile a leader: Neymar pubblica le chat con i compagni

La stella del Brasile Neymar, dopo le lacrime in campo, è tornato ad essere leader e ha pubblicato le chat con i compagni, in cui li consola

Fabio Barera

Deve essere doloroso quando per un'intera carriera insegui un sogno e questo ti sfugge puntualmente dalle mani, trasformando il tutto in un incubo. E sicuramente questa sensazione la devono aver provata i giocatori più esperti del Brasile, che forse non avranno più l'opportunità di giocarsi un'altra edizione dei Mondiali.

L'uscita di scena del Brasile contro la Croazia è stata una della sorprese più grandi che i Mondiali di Qatar 2022 ci hanno regalato. Per i verdeoro è stato senza mezzi termini un duro colpo da incassare, come documentato dalle lacrime versate da tanti giocatori sul rettangolo verde.

Tra i più delusi c'è sicuramente Neymar, che al termine dell'incontro è scoppiato in un pianto liberatorio ed è stato consolato dal figlio di Ivan Perisic. Dopo il boccone amaro, però, la stella del Brasile è tornato a rivestire i panni del leader e ha pubblicato le chat con i compagni di nazionale. Il tutto senza il loro consenso.

Neymar consola i compagni dopo l'eliminazione del Brasile — A Marquinhos ricorda che "Questo rigore non cambierà ciò che penso di te. Non avrei mai pensato che quel rigore potesse essere un ostacolo, ma dobbiamo andare avanti". Alla delusione di Thiago Silva risponde che "Dobbiamo andare avanti, io, tu e Dani Alves meritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere.

Infine cerca di tirare su il morale a Rodrygo, sottolineando che "I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di batterli, io ne ho sbagliati molto e ho imparato da ognuno di essi. Ma non mi sono mai arreso". E conclude con "Non scusarti, ma poi ti insegno a battere i rigori". Milan, in Germania sicuri: "Leao non vuole rinnovare".