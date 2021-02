Milan, Theo stuzzicato da Zoe: “Svegliati un pochino”

Theo e Zoe scherzano su Instagram

Una foto che vale più di mille parole, quella pubblicata sul proprio profilo Instagram da Zoe Cristofoli, la splendida fidanzata di Theo. La giovane ragazza ha postato una foto di lei al mare, in bikini, baciata dal sole. Una voglia di estate molto forte per lei, ma per Theo non c’è ancora tempo per pensare alle vacanze. Il campo chiama e il periodo del Milan non è particolarmente positivo, così come anche il francese classe 1997 non sta brillando particolarmente.

La foto è stata molto apprezzata dai fan, tra cui anche lo stesso Theo, il quale ha commentato incantato. Zoe però lo ha poi stuzzicato, rispondendo: “Però svegliati un pochino eh…” Chissà se si riferiva al terreno di gioco o ad altro… Fatto sta che i tifosi rossoneri hanno colto la palla al balzo per ricordare a Theo di non distrarsi e di stare concentrato sul Milan. Qualcuno lo ha anche preso in giro, chiedendogli se stesse pensando ancora al derby perso. Intanto molto concentrato, invece, Kjaer, che ha rilasciato un’interessante intervista: leggi qui >>>