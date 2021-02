Kjaer a Milan TV: “Siamo sereni, torneremo al top. Sullo United…”

Kjaer ai microfoni di Milan TV

Un momento difficile, ma da cui il Milan vuole uscire bene. I rossoneri si sono qualificati agli ottavi di Europa League eliminando la Stella Rossa e si apprestano a giocare contro la Roma, mentre al prossimo turno europeo dovranno vedersela con il Manchester United. Di tutto questo ha parlato Simon Kjaer, difensore danese classe 1989 della squadra rossonera. Le sue parole ai canali ufficiali del Milan.

Sul momento: “È un campionato diverso, mentalmente, fisicamente. Abbiamo fatto 14 mesi molto bene, il nostro lavoro è giusto, le difficoltà fanno parte del calcio”.

Sulla squadra: “Quando ci alleniamo la voglia di lavorare è sempre uguale, abbiamo sempre fame. Nei periodi così è più difficile alzarsi, ma il mister ci sta dando stimoli per reagire subito, prima torniamo al nostro livello, più riusciremo a crescere”.

Sulla mancanza dei tifosi: “Senza tifosi si vede la differenza, siamo abituati. Quando torneranno avvertiremo una grande emozione. Sarà come la prima volta in uno stadio”.

Sul lavoro settimanale: “Non cambiamo modo di lavorare, continuiamo sulla stessa strada, è normale trovare difficoltà in un campionato, siamo fiduciosi di essere una grande squadra”.

Sul sorteggio col Manchester: “Io preferisco giocare contro i migliori. Il Manchester è il migliore in Europa League, è come un sorteggio di Champions, per me va benissimo. Se vogliamo vincere l’Europa League dobbiamo batterli lo stesso, adesso o più tardi è uguale. È una grande partita, ci sono grandi stimoli”.

Sulle sconfitte: “Siamo undici in campo, si vince e si perde insieme. Su questo non ho mai avuto dubbi”.

Sulle sensazioni: “Abbiamo voglia di tornare a vincere, non ho alcun dubbio. Le gare con Spezia e Inter non sono state al nostro livello, siamo sereni, conosciamo il nostro livello, sappiamo dove siamo forti e dove dobbiamo migliorare ancora. Facciamo il nostro lavoro, sereni”.

