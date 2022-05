Milan, Sandro Tonali e la canzone di Dani Faiv dopo la rete all’Olimpico

Dopo la rete nel finale della sfida fra Lazio e Milan, Sandro Tonali è diventato il beniamino dei tifosi, tanto da meritarsi una canzone

Se il Milan ha il destino nelle proprie mani per quanto riguarda la corsa scudetto, gran parte del merito lo deve a Sandro Tonali , decisivo nel finale di match contro la Lazio .

Il suo gol, giunto al 93' sull'assist di Zlatan Ibrahimovic , ha regalato ai rossoneri la vetta della classifica, grazie anche alla caduta dell' Inter a Bologna per 2-1.

Sui social il pezzo è già molto conosciuto, tanto da diventare anche colonna sonora delle gare interne del Milan, come accaduto contro la Fiorentina a San Siro. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>