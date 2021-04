Milan-Sampdoria 1-1: la reazione di Virdis al gol di Quagliarella | Video

Le ultime notizie sul Milan. Ecco la reazione di Pietro Paolo Virdis pubblicata dalla moglie su Instagram in occasione del gol di Quagliarella

Milan-Sampdoria, gara terminata con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Quagliarella e Hauge, è stata vista anche da un tifoso molto speciale. Si tratta dell'ex calciatore rossonero Pietro Paolo Virdis. Da come si può notare dal video pubblicato su Instagram dalla moglie, non ha preso per nulla bene il gol del momentaneo vantaggio dei blucerchiati. Una reazione che poteva essere sicuramente evitata di essere postata su un social ma che avrà fatto anche sorridere tutti coloro i quali hanno reagito in maniera simile all'errore di Theo Hernandez. Mercato, un top player in saldo in attacco per il Milan? Ecco come >>>