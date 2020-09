Milan, parla il famoso TAS: “Tomiyasu? Sarebbe bello se diventasse rossonero”

Tomiyasu al Milan? TAS approva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come noto il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. Negli ultimi giorni è emerso con forza il nome di Takehiro Tomiyasu, classe 1998 del Bologna. Un profilo molto interessante il giapponese, che i rossoblù valutano 25 milioni di euro. Questa scelta sembra non dispiacere molti tifosi rossoneri e, allo stesso tempo, appassiona i connazionali dello stesso difensore centrale. Compreso il ‘famoso’ TAS, nipponico che si porta alle spalle una storia tutta da raccontare.

L’equivoco di TAS

La violazione del Fair Play Finanziario aveva convinto la Uefa a escludere il Milan dall’edizione dell’Europa League 2018/2019. Una decisione poi stravolta dal TAS di Losanna, che ha riammesso il Diavolo in Europa. Tra un evento e l’altro, sui social molti tifosi rossoneri speravano nella decisione positiva del TAS di Losanna, citando con la famosa ‘chiocciolina’ del ‘tag’ proprio queste precise lettere. Peccato che il profilo Twitter appartenesse ad un ragazzo giapponese che niente aveva a che fare con tale vicenda. Inondato da migliaia di notifiche, TAS precisò che non c’entrava nulla con la tanto agognata decisione che doveva provenire da Losanna. Da qui in poi divenne un idolo del web e, di riflesso, un simpatizzante del Milan.

Le sue parole

L’interesse del Milan per Tomiyasu ha rappresentato un assist per TAS, che ha dato la suo ‘benedizione’ alla conclusione dell’operazione. Ecco cosa ha detto: “È bello sapere che molti milanisti valutano Tomiyasu! Sarebbe un grande trasferimento anche per il Giappone se andasse“. E se lo dice TAS…

