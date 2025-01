Milan, la storia di Kyle Walker: la doppia vita e il nuovo inizio in rossonero

Di solito, quando si parla dei calciatori, si cerca sempre di sottolineare un dualismo che vede prima il personaggio, sportivo, e poi la persona nella sua vita quotidiana. Oramai, gli atleti sono più che icone: sono idoli, esempi seguiti da tutti, non solo dai più piccoli. Eppure, di tanto in tanto, qualche storia, che definiremo particolare, spunta dal nulla e occupa le prime pagine di tanti giornali. Fra questi casi vi è sicuramente anche quello di Kyle Walker , terzino inglese che arriva dal Manchester City e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan .

La doppia vita

Oltre a far parlare di sé sul campo, per prestazioni e trofei vinti, il nazionale inglese è stato protagonista, e lo è ancora oggi, di una vicenda contornata dal dualismo sopracitato. Walker, infatti, vive due vite diverse con due donne diverse. Ma non solo, poiché non si tratta della solita telenovela con una moglie e un'amante, ma bensì di due famiglie. Da un lato c'è la moglie, Annie Kilner, con la quale è sposato dal 2021 e che gli ha dato quattro figli. Dall'altro, invece, Lauryn Goodman da cui ha avuto altri due bambini segreti. Ovviamente, la prima non sapeva nulla della seconda. I tabloid inglesi, inoltre, avevano trasformato questo triangolo in un quadrato, accennando, addirittura, a una terza donna, ovvero una modella dall'identità sconosciuta.