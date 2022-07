Milan, Florenzi entra nella ItaliaNFT per un calcio 3.0: i dettagli

Alessandro Florenzi è entrato nella Blockchain investendo in ItaliaNFT, primo marketplace nazionale per l’acquisto di non fungible token

Carmelo Barillà

Alessandro Florenzi è entrato nella Blockchain investendo in ItaliaNFT, primo marketplace nazionale per l’acquisto di non fungible token legati al Made in Italy. L'esterno rossonero è molto attivo sui social, tant'è che vanta più di 4,5 milioni di follower. Ora Florenzi tenta la carriera da imprenditore, acquisendo quote della piattaforma creata da Marco Capria e Achille Minerva.

Florenzi ha commentato così l'ingresso nella Blockchain: "Un tempo i calciatori erano solo calciatori. Poi sono arrivati i social ed è stata la svolta per avvicinarsi ai fan e costruire veri e propri brand personali. Con il Web 3.0 si compie un ulteriore passo in avanti: nell’immediato futuro saranno i fan a recarsi nei nuovi spazi digitali come i Metaversi per avere interazioni continue con i loro idoli e utilizzando gli NFT come mezzo per beneficiare di esperienze uniche. Con la crescita del Web 3.0 mi sono molto appassionato agli NFT".

"Quando Marco e Achille mi hanno raccontato il loro progetto ho subito intuito, oltre al loro valore e la loro serietà, la possibilità di realizzare un qualcosa di livello -prosegue Florenzi su ItaliaNFT -. Questo per portare gli utenti, più in là del calcio, in un mondo digitale a tre dimensioni dove immergersi e avere esperienze uniche. Da imprenditore credo che il Metaverso abbia reinventato l’architettura delle aziende concedendo nuovi flussi di business".

Infine il commento dei fondatori della piattaforma, Marco Capria e Achille Minerva: "Siamo davvero orgogliosi di avere Florenzi nel nostro team. Alessandro è un campione, e un simbolo dell'Italia 2.0 nel mondo, nonché uno dei giocatori più attivi del mondo digitale. Insieme potremo affrontare le nuove sfide di un mercato che guarda al calcio, e allo sport in genere, non solo come intrattenimento ma come opportunità di nuove esperienze, online come offline".