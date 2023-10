Milan, Daniel Maldini e quella sfida al fratello… con uno spettatore di lusso

La notizia, però, non è tanto il risultato, quanto la presenza in campo di due fratelli, uno contro l'altro. In casa rossonera l'attaccante Daniel Maldini parte titolare e affronta Christian, difensore della squadra avversaria con un passato nel Diavolo. In tribuna Paolo, ex bandiera e leggenda del Milan, in quel momento dirigente del club che lo ha reso un campione. Ma c'è una curiosità nella curiosità: i due si erano già affrontati nel 2018 in occasione di un Milan-Pro Piacenza. Anche in quel caso visionati da uno spettatore speciale. LEGGI ANCHE: La scelta del Milan, il Barcellona e l'arrivo in rossonero. Parla Reijnders