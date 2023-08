Il dribbling ‘maledetto’, il soprannome e l’altezza: auguri Paquetà!

Tanti auguri a Lucas Paquetà. L'ex centrocampista del Milan compie oggi, 27 agosto 2023, 26 anni. Dopo la lunga trafila nelle giovanili del Flamengo, con cui ha esordito anche nel mondo dei grandi, è arrivato il passaggio in Europa al Milan. In rossonero, però, non ha pienamente convinto ed è stato ceduto al Lione. Oggi milita nel West Ham, ma non è certo di giocarci ancora dal momento in cui su di lui ha messo gli occhi il Manchester City. Ecco alcune curiosità che lo riguardano.