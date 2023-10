“Ero sconvolta”, Victoria Beckham sul trasferimento al Milan di David

Victoria Beckham , come riportato dal Mirror UK, ha parlato nel documentario Netflix di David 'Beckham'. Tra le sue parole anche dei retroscena curiosi e interessanti sul trasferimento del marito al Milan . I Beckham vivevano a Los Angeles dopo il trasferimento di David alla Galassia di Los Angeles nel 2007 e Victoria non era felice della prospettiva che la famiglia dovesse trasferirsi dall'altra parte del mondo in Italia. Ecco la sua reazione.

"Cosa vuol dire, vuoi andare a Milano? Ci siamo appena spostati da una parte all'altra del mondo per te. Non mi aspettavo di arrivare a Los Angeles, avere tutto perfetto, e poi lui: 'Oh, indovina un po', sorpresa! Vado via di nuovo. Ho rispettato la sua carriera, ho sempre fatto immensamente, ma non di nuovo. Ero davvero sconvolta".