Ex Milan, Balotelli compie 33 anni: i numeri con i rossoneri

Mario Balotelli compie 33 anni. Il giocatore è diventato famoso in carriera per le sue giocate fuori e dentro il campo. In totale con il ha giocato per 2 stagioni e mezzo. Arrivato in rossonero nel gennaio 2013, nel primo anno e mezzo sembrava potesse essere la soluzione per l'attacco del Milan con 30 gol segnati. Terminato il prestito, ha fatto ritorno per una stagione al Liverpool per poi essere acquistato a titolo definitivo dai rossoneri. Nella stagione 2015/2016, segna solo 3 gol in 23 presenze e a fine anno viene ceduto al Nizza. Complessivamente Balotelli ha segnato con il Milan 33 reti in 77 partite giocate. Per il giocatore poi tante altre esperienze non eccelse in Italia e all'estero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Che derby per il bomber francese. Le ultime news