Milan, alla scoperta di Ballo-Touré: le cinque curiosità su di lui

Arrivato dal Monaco a titolo definitivo come sostituto ideale di Theo Hernandez, Fodé Ballo-Touré non ha particolarmente impressionato nelle sue prime stagioni al Milan. Dopo aver partecipato ai Mondiali di Qatar 2022 con il suo Senegal, ha giocato solo alcuni minuti contro l'Inghilterra a causa di un infortunio che lo ha lasciato lontano dal rettangolo verde nei primi tre impegni. Le recenti prestazioni non del tutto esaltanti hanno creato qualche dubbio intorno al classe 1997, del quale si vocifera possa salutare il Milan a gennaio. Ecco alcune curiosità su Fodé Ballo-Touré.