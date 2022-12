Theo e Giroud avanti, Ballo-Touré a casa: i rossoneri ai Mondiali

(fonte: acmilan.com) "Sarà Francia-Inghilterra il secondo Quarto di finale di Qatar 2022: è questo il verdetto al termine di una giornata che ha visto impegnati, nei due Ottavi Mondiali in programma, tre giocatori rossoneri. La copertina - come già accaduto in occasione dell'esordio iridato della sua Nazionale - se la prende tutta Olivier Giroud : con un gol dei suoi, il numero 9 rossonero ha sbloccato la sfida contro la Polonia (terminata 3-1 : a segno anche Mbappé con una doppietta e Lewandowski su rigore) in chiusura di primo tempo al 44'. Una rete grazie alla quale Oli è diventato il miglior marcatore nella storia della Francia , salendo a quota 52 gol e superando definitivamente quel Thierry Henry agganciato con la doppietta nel match inaugurale contro l'Australia.

Protagonista nel match dell'Al Thumama Stadium è stato anche Theo Hernández, in campo per tutti i 90' - Giroud è stato sostituito da Thuram al 75' - e protagonista di una prestazione ordinata e attenta nella sua decima presenza in Nazionale. Il Mondiale di Olivier e Theo continua, e vedrà un suo nuovo atto, come già anticipato in apertura, contro l'Inghilterra, sabato 10 dicembre alle 20.00 italiane all'Al Bayt Stadium. Gli inglesi hanno infatti battuto per 3-0 (gol di Kane, Henderson e Saka) il Senegal di Fodé Ballo-Touré, entrato negli ultimi 6' di gioco per quello che è stato il suo esordio in questi Mondiali".