Juventus, il mercato nascosto: c’è anche il Milan nelle carte dei PM

Momento molto difficile per la Juventus , il cui Consiglio d'Amministrazione (Presidente Andrea Agnelli e vicepresidente Pavel Nedved su tutti) si è dimesso all'unisono per gli sviluppi dell'inchiesta 'Prisma' della Procura di Torino . Un'indagine che portare gravi problemi tanto in ambito giudiziario quanto in quello sportivo .

E qui entra in ballo il mercato del Milan. Si è scoperto, per esempio, come l'agente Giuffrida avrebbe dovuto portare alla Juve un'offerta rossonera per l'acquisto di Merih Demiral, classe 1998, difensore turco finito poi all'Atalanta, ma anche come i bianconeri stessero effettivamente seguendo Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Diavolo finito a parametro zero al PSG nel 2021, per metterlo sotto contratto nel caso in cui non avesse rinnovato il suo accordo con il Milan.