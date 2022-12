Calciomercato Milan – Colpo in arrivo dal Real Madrid? Le ultime news

Manca ormai meno di un mese alla riapertura ufficiale del calciomercato, ma il Milan non sta pensando soltanto alla sessione di gennaio. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, amano infatti lavorare per tempo, programmando il futuro nei minimi dettagli e sono, per questo, sempre attenti a qualsivoglia occasione si presenti, tanto in Italia quanto in Europa. Per la prossima stagione, per esempio, qualche ritocco dovrebbe essere fatto in difesa.