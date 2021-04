Lucas Hernandez e il dispetto a Theo: “Una volta lo buttai nel lago”

Lucas Hernandez, fratello di Theo, ha raccontato un aneddoto del passato che vede il terzino rossonero 'vittima' di uno scherzo

Chi non ha mai avuto un fratello maggiore pronto ad architettare i peggiori dispetti? Il caso di Theo e Lucas Hernandez rientra nella normalità. Il giocatore del Bayern Monaco, però, racconta di esserci andato particolarmente pesante ai tempi della loro infanzia. Questo l'aneddoto riportato dalla pagina Facebook 'Cronache di Spogliatoio', con fonte 'Onze Mondial': "Io e Theo andavamo sempre a pescare con nostro nonno. Chi catturava il minor numero di pesci veniva gettato in acqua. La prima volta che spinsi mio fratello nel lago si spaventò a morte. Gli indicavo dei finti coccodrilli dietro di lui mentre nuotava impazzito con la paura di non farcela a risalire".