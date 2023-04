Lucas Hernández a Milano, svelato il motivo: una questione di cuore

Lucas Hernández e Benjamin Pavard hanno assistito a Milan-Lecce domenica a 'San Siro'. Ecco perché il fratello di Theo era a Milano

Lucas Hernández e Benjamin Pavard, difensori francesi del Bayern Monaco, domenica pomeriggio hanno assistito, a 'San Siro', alla partita Milan-Lecce. Al termine del match, poi, i due sono scesi negli spogliatoi rossoneri per salutare i tanti calciatori francesi nella fila della formazione di mister Stefano Pioli.

In primis, naturalmente, Theo Hernández, fratello minore di Lucas e Olivier Giroud, molto amico di Pavard. Nelle ore successive, poi, si è appreso il motivo per cui, molto probabilmente, Lucas Hernández si è recato a Milano. Oltre che per rivedere suo fratello, ovviamente.

Amelia de la Osa Lorente, moglie di Lucas Hernández, ha infatti condiviso una storia piuttosto eloquente su 'Instagram', in cui accusa il marito di averla tradita con Cristina Buccino, showgirl e modella italiana.

Amelia Lorente, senza troppi giri di parole, ha scritto: "Ora puoi smetterla di fare il doppio gioco, Lucas Hernández. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a vedere", ha concluso la Lorente. Lasciando intendere, forse, come Lucas Hernández e la Buccino abbiano una relazione non ancora uscita fuori alla luce del sole.

La storia d'amore tra Lucas Hernández e Amelia de la Osa Lorente, ha approfondito sul tema 'gazzetta.it', è sempre stata all'insegna di alti e bassi. Si sono sposati 2 giugno 2017 a Las Vegas, pochi mesi dopo essere stati condannati a un ordine restrittivo in seguito a una rissa da cui era scaturita l'accusa di violenza domestica per entrambi.

Un tribunale di Madrid aveva, infatti, condannato i due a 31 giorni di servizi sociali, impedendo loro di avvicinarsi o comunicare per sei mesi. Le restrizioni comunque non avevano impedito a Lucas e Amelia di sposarsi e di andare in luna di miele a Miami, in Florida (U.S.A.).