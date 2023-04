Milan, Pavard e Lucas Hernández ieri negli spogliatoi di ‘San Siro’

Due campioni del mondo, infatti, hanno fatto capolino nello spogliatoio rossonero. Benjamin Pavard e Lucas Hernández , vincitori dei Mondiali 2018 in Russia con la Francia , oggi entrambi al Bayern Monaco , dopo aver assistito a Milan-Lecce sono scesi giù, nello spogliatoio del Diavolo, per fare i complimenti ai calciatori di Stefano Pioli .

Un'occasione, per Pavard e Lucas Hernández, per salutare i tanti giocatori francesi che militano in maglia rossonera, su tutti, ovviamente, Theo Hernández, amico del primo e fratello del secondo. Pavard, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è anche molto legato ad Olivier Giroud e, di recente, proprio in un'intervista alla 'rosea', aveva dichiarato quanto segue.