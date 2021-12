Lady Theo Hernandez sbotta sui social: “Non si può più stare male?”

La compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, sbotta sui social contro coloro i quali l'hanno criticata sulle sue condizioni fisiche

Come è ormai noto a tutti, Zoe Cristofoli, compagna del terzino rossonero Theo Hernandez, è in dolce attesa. La famosa influencer, al momento in vacanza a Dubai con il calciatore del Milan, ha mostrato anche le sue debolezze sui social dovute dalla gravidanza che le sta dando non poche difficoltà. In particolar modo, Zoe si è sfogata contro il troppo odio riversato dagli 'haters' nei suoi confronti. Queste le sue parole pubblicate attraverso una storia su Instagram: "La gravidanza si fa sentire. Mi fa assurdo la gente che critica giudicando dando la colpa a una foto, ad un commento. Ma siete tutti impazziti? Sfido qualunque donna a non essere stata male o ad aver sofferto di dolori incinta. Adesso nemmeno male in pace si può stare. Sempre a sindacare del nulla. Solo quando lo sarete, capirete. A me sembra di avere dei coltelli nello sterno. Non posso stare seduta né sdraiata per troppo tempo, di conseguenza non dormo. Soffro di tachicardia e tutte le patologie come il problema che ho alla schiena (da quando sono piccola) si sono amplificati fino a diventare cronici. Mi sto curando ma non voglio nemmeno vivere in un letto. Mi sforzo e faccio tutto quello che ho sempre fatto. Perché voglio fare ciò che mi rende felice".