La ex di Higuain: “Non si allenava mai. Aveva dei boxer giallo ocra”

Ex Milan, nuovi retroscena su Higuain

Manuela Ferrara ha parlato ancora una volta di Gonzalo Higuain. La modella, ospite della trasmissione Tiki Taka, ha svelato alcuni aneddoti sull’ex attaccante del Milan.

"Non sono mai stata l'amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single. Non c'era nessuna Lara (la sua compagna attuale, ndr) all'epoca o forse è stato bugiardo. Ho risposto ad una semplice domanda su di lui. In casa non si allenava mai, era sempre abbacchiato. Era una busta di fave, indossava dei boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo. Se temo una sua denuncia? Non sono stata offensiva nei suoi confronti, ho solo descritto la persona che era prima. Adesso avrà messo la testa a posto".