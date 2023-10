Inter, pronti i fischi per Lukaku: quella volta con Ronaldo e il Milan…

Mancano ancora parecchi giorni per la sfida tra l'Inter e la Roma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Curva Nord ha fatto sapere al resto della tifoseria il tipo di benvenuto da riservare a Lukaku, che tornerà a San Siro da avversario. Dalla fanzine prima di Inter-Benfica: "Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina, facciamoci trovare pronti". Non sarebbe la prima volta per i tifosi nerazzurri. Come ricorda Cronache di Spogliatoio su Instagram, nel 2007 Ronaldo tornò a San Siro con la maglia del Milan. Ad aspettarlo i cori e i fischi della Curva Nord interista delusi per il cambio di maglia. In quella occasione Ronaldo segnò. Vedremo quale sarà la risposta di Lukaku. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Borussia Dortmund-Milan. Pioli sceglie il regista