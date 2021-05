Ibrahimovic, quella volta in cui svenì per colpa di… Tregezuet | News

Ecco il simpatico siparietto avvenuto tra Zlatan Ibrahimovic e David Trezeguet, ex compagni di squadra ai tempi della Juventus

Zlatan Ibrahimovic ha anche un punto debole. E no, se ve lo foste chiedendo non sono i continui infortuni (forse...). Il tabloid inglese 'Daily Star' ha riportato una curiosità riguardo il suo periodo alla Juventus, citando alcuni passi del libro dello svedese. L'attuale attaccante del Milan narra di come una volta sia svenuto a causa del suo ex compagno di squadra David Trezeguet. Il motivo? Troppa vodka. Infatti, in occasione dei festeggiamenti dello scudetto del 2005, poi revocato dopo lo scandalo 'Calciopoli', il francese aveva sfidato il giovane Zlatan in una gara alcolica. Peccato, però, che sia finita male per Ibra. "C'è stato solo un episodio in cui sono svenuto nella vasca da bagno dopo il primo scudetto con la Juventus. È stata colpa di David Trezeguet, che mi ha fatto fare un sorso di vodka dopo l'altro. Ora tengo molto meglio la mia vodka", queste le simpatiche frasi che il Zlatan biografo ha riportato nel suo testo.