Il pessimo provino di Ibrahimovic al QPR: “Mandò a f****o l’allenatore!”

Tony Flygare era nelle giovanili del Malmö assieme a Zlatan Ibrahimovic ed ha raccontato di un pessimo provino con il QPR , squadra inglese. L'anno era il 1998 , l'attuale attaccante del Milan spegneva 17 candeline. Flygare ha spiegato che i due erano volati oltremanica per una settimana di prova con gli Hoops, ma che gli allenamenti non erano andati esattamente come ci si aspettava. Questo il racconto al Daily Mail: "Secondo l'allenatore Zlatan teneva il pallone un po' troppo a lungo . E proprio il tecnico gli è intervenuto contro, togliendogli il possesso quando meno se lo aspettava. Motivo per cui Zlatan gli ha poi fatto anche lui un tackle e lo ha mandato a f****o ".

L'allenatore non la prese benissimo. "Si è arrabbiato tantissimo con Zlatan. In Inghilterra le cose funzionano in maniera diversa. Gli ha detto semplicemente 'se giochi cosi ti stancherai molto e farai parecchi errori'. È un qualcosa che non dimenticherò mai. Il QPR non si è più fatto sentire dopo quella storia con Ibrahimovic". Chiamò, invece, l'Arsenal di Wenger qualche tempo dopo. Ma trovò un Ibrahimovic molto cambiato, più verso quello attuale. Lo svedese gli rispose con la celeberrima frase "Zlatan non fa provini". Ma questa è un'altra storia. Le top news di oggi sul Milan: si avvicina De Ketelaere, Daniel Maldini verso il Verona >>>