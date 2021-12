Ibrahimovic, la verità su Sanremo 2021 e l’accordo preso con il Milan

Zlatan Ibrahimovic, nel suo libro 'Adrenalina', ha svelato come e perché ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come ospite fisso

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , è stato ospite fisso del Festival di Sanremo 2021 , come sicuramente tutti ricorderanno. All'interno del suo nuovo libro autobiografico, 'Adrenalina - My untold stories', Ibra ha raccontato il retroscena della sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus .

"Se sono il primo a fare il terzo conduttore, vengo - aveva detto Ibra agli organizzatori della kermesse del teatro 'Ariston '-. Però dovete aspettare perché sto trattando il rinnovo con il Milan ...". Poi ha continuato la sua narrazione: "La trattativa sul rinnovo si prolungava all'infinito e non si chiudeva mai. Alla fine mi sono detto: 'Se sto qui ad aspettarli, rischio di perdermi un sacco di occasioni'. Chiamo quelli di Sanremo: 'Ho deciso, vengo'. Se poi mi accordo con il Milan, metto nel contratto che devono lasciarmi libero per una settimana senza specificare quando e perché. C'era l'obbligo di mantenere il segreto assoluto sulla mia partecipazione".

Ibrahimovic ha poi spiegato nel libro: "Si avvicinano i giorni del Festival, ma devo parlarne con Stefano Pioli. Incontro lui e Paolo Maldini, tutti rispettano la mia scelta, sanno che ci sono dei contratti firmati. Nessuno mi rimprovera nulla, ma dentro di me c'è un fuoco che brucia. Ho troppe responsabilità verso i miei compagni di squadra, non posso abbandonarli". Questo è il motivo per cui Ibrahimovic ha poi annullato l'impegno della seconda serata, presenziando a 'San Siro' per Milan-Udinese (era infortunato, non poteva giocare). Collegandosi, poi, con la 'Rai' soltanto da casa in serata.