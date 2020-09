Greene scambia la maglia con Ibrahimovic: lui la regala al figlio (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Occhi puntati su Zlatan Ibrahimovic in Shamrock Rovers-Milan, non poteva che essere così. Il campione svedese sarebbe stata l’attrazione principale dei tifosi sugli spalti, non abituati a vedere un giocatore di questa caratura con frequenza. Ibra, con la sua carriera ventennale, abbraccia più generazioni di appassionati di calcio, che lo venerano come un idolo assoluto. Lo sa bene Aaron Greene, attaccante classe 1990 dello Shamrock Rovers che, a fine partita, ha scambiato la maglia con il numero 11 del Milan. Un’emozione visibile, concreta, trasferita anche al figlio, a cui ha regalato la tanto amata casacca. Ed ecco che il discorso delle diverse generazioni prende forma ancora di più…

“Dopo la partita di Shamrock contro il Milan, Aaron Greene è riuscito a scambiare le maglie con Zlatan.

È corso subito da suo figlio per fargli un regalo che non avrebbe mai dimenticato”.

ECCO GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH DI IERI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>