Ex Milan, Shevchenko si cimenta nel golf: Djokovic e Bale gli avversari

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, si cimenterà in una sfida a golf contro il tennista Novak Djokovic e Gareth Bale

Uno degli attaccanti migliori transitati dal Milan nel corso degli ultimi decenni è senza dubbio Andriy Shevchenko . L'ucraino è stato uno dei centravanti più prolifici in rossonero e non ha mai nascosto il proprio desiderio di poter allenare un giorno il Diavolo. Intanto, però, l'Usignolo di Kiev si cimenterà in un incontro di golf.

Come si può leggere sul sito ufficiale della Ryder Cup, storico torneo di golf, Andriy Shevchenko sarà uno dei protagonisti dell'All Star Match, torneo che vedrà affrontarsi diversi volti noti del mondo dello sport e non solo. Andriy Shevchenko, nell'evento che si terrà a Roma, sarà in squadra con l'ex NFL Victor Cruz, l'attrice Kathryn Newton, il pilota di F1 Carlos Sainz e il golfista paralimpico Tommaso Perrino. Nella 'formazione' avversaria ci saranno invece il tennista Novak Djokovic, Gareth Bale, il surfista Leonardo Fioravanti, lo youtuber Garrett Hilbert e Kipp Popert.