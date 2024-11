Uno dei calciatori meno ricordati dai tifosi del Milan , soprattutto a causa del periodo breve in cui ha vestito la maglia rossonera, è senza ombra di dubbio Domenico Morfeo . Nato a San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo, il 16 gennaio 1976, all'età di 14 anni entra a far parte del Settore Giovanile dell' Atalanta . Addirittura in quella fase della carriera venne paragonato a Francesco Totti , con cui visse l'esperienza dell'Under 17 dell'Italia. All'età di 17 anni l'esordio in Serie A con gli orobici, con cui gioca 4 stagioni prima di passare alla Fiorentina . Una fase, questa, in cui il suo sinistro fatato gli vale il soprannome di 'piccolo Maradona'.

Ex Milan, ricordi Morfeo? I paragoni con Totti e Maradona. E ora fa ...

Nella Viola, in una stagione, mette a segno cinque reti e a quel punto sulle sue tracce ci si mette il Milan, che lo acquisisce in prestito e dove non convince per nulla. Dopo un paio di esperienza tra Cagliari e Verona per poi tornare alla Fiorentina. Fa in tempo anche a giocare all'Inter, prima della vera svolta della sua carriera a Parma, prima di chiudere al San Benedetto dei Marsi, club della sua città natale. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2011 ha aperto un ristorante e bar a Parma, dove vive con la sua famiglia. LEGGI ANCHE: Milan, ci vogliono undici Reijnders in questa squadra: ecco tutti i motivi