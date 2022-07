Donnarumma cambia numero di maglia, il 99 come al Milan: il motivo

L'articolo 576 , in particolare, relativo all'associazione/indicazione di numeri e nomi sulle casacche non concedeva margini di scelta al riguardo con 1 (appannaggio di Keylor Navas), 16 (Sergio Rico), 30 (Letellier, poi ceduto a Lionel Messi) e 40 (quale ultima risorsa) riservati esclusivamente ai portieri .

Donnarumma, appena approdato al PSG, riuscì a prendere il 50 beneficiando di una deroga concessa in via del tutto eccezionale per la situazione in rosa: fu, infatti, l'ottavo estremo difensore nel reparto e la Lega acconsentì ad uno strappo alla regola. Ora una modifica alla norma gli viene nuovamente incontro.