Ballo-Touré, al Milan ritroverebbe Maignan e Rafael Leao / News

Fodé Ballo-Touré, obiettivo di mercato del Milan, potrebbe ritrovare al Milan Mike Maignan e Rafael Leao, entrambi ex Lille

Fodé Ballo-Touré è il nome nuovo per la fascia sinistra del Milan. La società, alla ricerca di un vice Theo Hernandez, ha optato per il giovane esterno classe 1997 in forza al Monaco. Un passato interamente francese per il ragazzo, che ha indossato la maglia del Lille da luglio 2017 a gennaio 2019. Per questo motivo, in caso di approdo in rossonero, ritroverebbe Mike Maignan e Rafael Leao, entrambi con un passato nel club transalpino. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud in arrivo, Pobega incontra la dirigenza