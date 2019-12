Raiola: “Donnarumma? I tifosi del Milan dovrebbero chiedermi scusa”

NEWS MILAN – Il noto agente Mino Raiola, nell’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan.

“Dovrebbero chiedermi scusa per Donnarumma: Mino, avevi ragione tu. Volevo portarlo via perchè non mi fidavo di quel Milan, come non mi fidato dell’Inter di Thohir, e ditemi se non avevo ragione”. Sarò poco romantico e politicamente scorretto, ma il mio scopo è massimizzare la carriera dei miei giocatori. Mi chiedo sempre: “Cosa farei se fosse mio figlio?” I soldi sono solo l’ultimo step”. Intanto ecco le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

