Calciomercato Milan – Raiola assicura: Ibrahimovic ha una voglia matta

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri è stata la giornata dell’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese alla fine ha accettato la proposta rossonera e ha voglia mattia di spaccare il mondo, cosi come assicurato da Mino Raiola, suo procuratore.

L’agente questa volta non si è preoccupato della trattativa in prima persona, perchè l’unico problema con il Milan era legato alla durata del contratto e non a una questione economica: Ibrahimovic per sei mesi guadagnerà 3 milioni più bonus, con la possibilità di prolungarlo per un ‘altra stagione, con stipendio da 4,5, in base ad alcuni parametri relativi a presenze, gol e anche a gol decisivi. Intanto è nato un rapporto di grande fiducia tra Ibrahimovic e un dirigente rossonero, continua a leggere >>>

