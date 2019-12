Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rapporto solido con Boban

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha firmato con il Milan per i prossimi sei mesi con un ingaggio di 3 milioni più bonus, con la possibilità di prolungarlo per un ‘altra stagione, con stipendio da 4,5, in base ad alcuni parametri relativi a presenze, gol e anche a gol decisivi.

Al di là comunque degli obiettivi, il rapporto potrà a prescindere continuare, perchè Boban e Zlatan sembrano avere un filo diretto molto solido. Di conseguenza, se questi mesi dovessero andare nel migliore dei modi, a prescindere dai risultati, Ibrahimovic indosserà la maglia del Milan almeno per un’altra stagione. Intanto il club rossonero ora pensa alle cessioni. Ecco i nomi, continua a leggere >>>

