Milan-Bologna, Orsolini squalificato: non sarà della partita

In occasione di Milan-Bologna che si giocherà sabato 27 a San Siro, i felsinei non potranno disporre di Riccardo Orsolini

Sabato 27 agosto a San Siro si terrà Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Pioli vengono da una vittoria per 4-2 contro l'Udinese tra le mura amiche e da un pareggio per 1-1 contro l'Atalanta a Bergamo; i rossoblù hanno invece perso per 2-1 all'Olimpico contro la Lazio alla prima giornata e hanno poi pareggiato 1-1 contro l'Hellas Verona in terra emiliana.