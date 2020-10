VIDEO – Formazione Milan: Tocca a Tatarusanu. Le sue parate più belle

ULTIME NOTIZIE FORMAZIONE MILAN: TATARUSANU

ULTIME NEWS FORMAZIONE MILAN – Il Milan, nella mattinata di oggi, ha comunicato la positività al coronavirus di Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge. Bel problema per i rossoneri, che dovranno fare meno in porta di uno dei suoi pilastri.

Titolare dunque Ciprian Tatarusanu. Per il portiere ex Fiorentina ci sarà l’esordio in gare ufficiali con la maglia del Milan. Arrivato quest’estate dal Lione, il classe ’86 ha giocato in Serie A 81 gare e subito 101 gol (con la Fiorentina). Per il portiere una grande occasione per dimostrare il suo valore. In attesa della partita di San Siro, ecco le parate più belle di Tatarusanu nel corso della sua carriera.

DONNARUMMA: “STO BENE. FACCIO UN APPELLO…” >>>

PELLEGATTI: “PALLONE D’ORO A IBRAHIMOVIC. ECCO PERCHE” >>>