Milan, Pellegatti: “Pallone d’oro a Ronaldo? No, a Ibrahimovic. Vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: LE PAROLE DI PELLEGATTI

MILAN NEWS – Il giornalista e grande tifoso rossonero Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato ovviamente di Milan, soffermandosi in particolar modo su Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: “Se Ibrahimovic dovesse vincere l’Europa League con il Milan potrebbe vincere il Pallone d’Oro. Messi con il Barcellona è in un momento particolare, la Juventus con Ronaldo è tutta da scoprire, bisognerà capire l’evoluzione della squadra di Pirlo. Non vedo altri candidati alla vittoria del Pallone d’Oro”.

Su Atalanta-Milan 5-0. “L’arrivo di Ibrahimovic e Kjaer a gennaio ha fatto capire alla proprietà rossonera quanto importante sia il mix tra giovani e giocatori esperti. Paradossalmente, il Milan deve ringraziare Gasperini, quel 5-0 ha cambiato la filosofia del club rossonero e ha accelerato il ritorno di Ibrahimovic.”.

