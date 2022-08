Vicenza-Milan, le probabili formazioni dell’amichevole

A fornire la diretta TV di Vicenza-Milan sarà come sempre Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre . Potrete seguire il match anche in streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito Sportitalia.com. Seguite, invece, PianetaMilan.it per non perdervi le tappe d'avvicinamento al match amichevole e la diretta testuale. Al termine, come sempre, pagelle, commenti ed approfondimenti della nostra www.

Il Vicenza ha ottenuto sinora quattro successi in altrettante amichevoli. Le ultime vittorie contro Montebelluna e Cartigliano. Ora un test decisamente più impegnativo per i biancorossi. Il Milan, dal canto suo, vuole preparare al meglio la gara d'esordio in campionato contro l'Udinese. Stefano Pioli proverà una formazione molto vicina a quella che sabato prossimo affronterà i friulani a San Siro. Minuti anche per l'ultimo arrivato in casa rossonera, Charles De Ketelaere, come confermato dal tecnico in un'intervista.