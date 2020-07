Verso Spal-Milan, la probabile formazione rossonera: massiccio turnover

MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha annunciato un possibile turnover per la gara di questa sera contro la Spal. Impossibile mettere in campo sempre gli stessi undici viste le partite ravvicinate, per questo motivo è fondamentale sfruttare tutta la profondità della rosa. Come riporta ‘Tuttosport’, oggi in edicola, ci saranno diverse novità di formazione per il Milan: innanzitutto l’inserimento di Matteo Gabbia, con Simon Kjaer in panchina, a centrocampo Rade Krunic potrebbe far rifiatare Franck Kessie, ma la vera rivoluzione riguarda i trequartisti dietro al confermato Ante Rebic: Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura in panchina, con Alexis Saelemaekers, Lucas Paqueta e Rafael Leao al loro posto.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Paqueta, Rafael Leao; Rebic

