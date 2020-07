Cessione Milan – Arnault, incontro in programma con Elliott: le ultime

MILAN NEWS – Importante notizia riportata dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, che disegna uno scenario interessante per il futuro del Milan. Il noto quotidiano sportivo riferisce che, secondo fonti della finanza inglese, con la riapertura parziale dei viaggi in Europa, ci sarebbe in programma un incontro tra Bernard Arnault e Gordon Singer per discutere della cessione del club rossonero. Nonostante le smentite di Arnault a voler comprare il Milan e le presunte intenzioni di Paul Singer di non voler vendere, le voci non si sono spente neanche a pandemia in corso.

Arnault avrebbe il forte interesse di comprare il Milan per due motivi principali: intanto perché la forza mediatica del calcio, nella città della moda e del lusso, darebbe ancora più lustro al suo marchio, già uno dei più importanti al mondo. Secondariamente, la questione stadio, ormai sbloccata dal Comune di Milano, è una forte attrazione per qualsiasi potenziale acquirente, Arnault compreso. La cifra d’acquisto ballerebbe sul miliardo di euro e ci sarebbe già un piano dal punto di vista tecnico.

Innanzitutto il ritorno di Ariedo Braida come direttore sportivo, con Massimiliano Allegri come primo nome per la panchina. L’intrigo si infittisce se si mette da parte l’asse Parigi-Londra per andare a Salisburgo, sede della Red Bull, dove trapelano con insistenza le voci di un addio annunciato di Ralf Rangnick. La destinazione Milan appare ormai certa, con Ivan Gazidis che ha fatto il suo nome da tempo e con Elliott sempre più convinto della bontà dell’operazione. Una situazione complicata, dunque, che si gioca su un’asse internazionale in cui il campo di battaglia si sposta tra Parigi, Londra e Salisburgo. Un triangolo di notizie che presto deciderà il futuro del Milan, in procinto a mettere in pratica una rivoluzione senza precedenti.

