Verso Spal-Milan, la probabile formazione di Di Biagio

MILAN NEWS – La Spal è alla ricerca disperata di punti validi per la salvezza. In occasione del match di questa sera contro il Milan, secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, dovrebbe schierare un 4-3-1-2, che vede la coppia d’attacco pesante Cerri-Petagna. A centrocampo mix di forza fisica e tecnica con Dabo, Valdifiori e Castro, mentre in difesa favoriti Fares e Sala sulle fasce con Vicari e Bonifazi centrali. Questa la probabile formazione di Luigi Di Biagio:

Spal (4-3-1-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Fares; Dabo, Valdifiori, Castro; Valoti; Petagna, Cerri.

Intanto il Psg non ha intenzione di mollare due gioielli del Milan: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>