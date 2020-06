Calciomercato Milan – Il PSG non molla Theo Hernandez e Bennacer

MERCATO MILAN – Secondo quanto riporta il portale francese “Le 10 Sport” il PSG continua a monitorare con attenzione Theo Hernandez e Ismael Bennacer, i due gioielli rossoneri distinti come assoluti protagonisti della complicata stagione rossonera. Nonostante l’attenzione dei francesi, il Milan ha posto il veto alla cessione dei due giocatori che rappresenteranno le colonne portanti, insieme a Donnarumma e Romagnoli, sui cui ripartire per la prossima stagione. Chiaro che ad oggi non risultano offerte in via Aldo Rossi, però il PSG un pensierino per i due talenti rossoneri lo sta facendo..

