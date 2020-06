Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Miranchuk: Laxalt contropartita?

MERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe tornato in auge il nome del centrocampista russo della Lokomotiv Mosca Aleksey Miranchuk. Centrocampista classe 1995 in scadenza nel giugno 2021 era già stato accostato ai rossoneri nelle passate sessioni di mercato. L’affare potrebbe essere impostato con l’inserimento di Diego Laxalt, che piace al club russo, nell’eventuale trattativa, come confermato dal suo procuratore alcune settimane fa.

