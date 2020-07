Verso Napoli-Milan, le probabili formazioni: Rebic verso la panchina?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giornata di riposo, oggi, per i rossoneri di Stefano Pioli che torneranno ad allenarsi domani, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per preparare al meglio Napoli-Milan, gara valevole per la 32^ giornata di Serie A ed in programma domenica 12 luglio, alle ore 21:45, allo stadio ‘San Paolo‘.

Peppe Di Stefano, in collegamento per ‘Sky Sport‘, ha azzardato le prime ipotesi sulla formazione del Milan che potrebbe scendere in campo dall’inizio in casa del Napoli di Gennaro Gattuso: confermato, logicamente, il 4-2-3-1 che tanto sta rendendo in casa rossonera, con gran parte degli elementi visti in campo contro Roma, Lazio e Juventus.

I dubbi di Pioli, però, si annidano sulla trequarti: chi giocherà dietro Zlatan Ibrahimovic? Sarà confermato, a destra, Alexis Saelemaekers, rientrerà dal 1′ il turco Hakan Çalhanoglu. Il dubbio di Pioli, quindi, è tra Giacomo Bonaventura, Lucas Paquetá ed Ante Rebic per il ruolo di terzo sulla linea dei tre dietro Ibra.

Al momento, ma queste sono soltanto supposizioni, si può ipotizzare una chance per Bonaventura, con Paquetá e Rebic in panchina, pronti a subentrare a gara in corso. INTANTO, SUL FRONTE MERCATO, ‘OFFERTA SIGNIFICATIVA’ DEL DIAVOLO PER UN GIOVANE DIFENSORE >>>