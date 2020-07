Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Offerta significativa per Fofana”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è tornato a pensare a Wesley Fofana, classe 2000, difensore centrale del Saint-Etienne il quale, sebbene abbia rinnovato da pochissimo il proprio contratto con il club francese fino al 30 giugno 2024, è stato messo sul mercato dalla società transalpina, che è alla ricerca di denaro fresco per rimpinguare le proprie casse.

Secondo quanto riferito, in Francia, da ‘Le 10 Sport‘, il Diavolo, che si era interessato a Fofana, nativo di Marsiglia, nei mesi scorsi, sarebbe tornato alla carica per il calciatore, forte della volontà del Saint-Etienne di cederlo. Non sarebbe stata presentata, al momento, alcuna offerta ufficiale per Fofana ma il Milan, hanno spiegato i media transalpini, avrebbe comunque avanzato fatto presente al Saint-Etienne la cifra che intenderebbe spendere.

La dirigenza del club biancoverde avrebbe trovato “significativa” la proposta, sufficiente ad aprire un tavolo di trattative. Claude Puel, tecnico del Saint-Etienne, avrebbe posto il veto alla cessione di Fofana e, dunque, resterà da capire cosa vorrà fare la società: accontentare l’allenatore o sistemare i propri conti? Decisione ardua: l’evoluzione della vicenda andrà seguita, con molto interesse, nelle prossime settimane.

In Italia (fonte ‘Tuttosport‘ oggi in edicola) circola la voce secondo cui l’offerta del Milan per Fofana, 23 presenze e 2 gol nell’ultima stagione con ‘Les Verts‘ tra Ligue 1, Europa League e coppe nazionali, sarebbe di 18 milioni di euro. QUESTE, INVECE, LE ULTIME DI MERCATO SU DOMINIK SZOBOSZLAI >>>