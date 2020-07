Verso Napoli-Milan, le probabili formazioni: Calhanoglu rientra titolare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, pensa alla formazione da schierare contro il Napoli, gara che si giocherà domenica sera al San Paolo.

Il tecnico dovrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto alla grande contro la Juventus martedì sera a San Siro. L'unica novità rispetto ai bianconeri sarà Hakan Calhanoglu, che, ristabilito completamente dall'infortunio al polpaccio, giocherà dal primo minuto al posto di Lucas Paqueta. Ancora panchina per Rafael Leao, pronto a entrare a gara in corso.